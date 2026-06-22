Число малых и средних предприятий в Петербурге впервые превысило 400 тысяч

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе впервые превысило 400 тысяч. За пять лет рост составил более 13%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет рост составил более 13%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За пять лет рост составил более 13%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам властей, в Петербурге действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса: 8 организаций помогают снижать издержки, работает льготное финансирование и субсидии промышленным предприятиям. Ключевой инструмент — фонд содействия кредитованию, который занимает второе место среди региональных гарантийных организаций по размеру капитала (6,8 млрд рублей). За 18 лет он вырос в 20 раз.

С декабря 2025 года стартовала программа «зонтичных» поручительств: фонд гарантирует до 50% кредита, решение принимается за один день. По ней бизнес уже привлек 741 млн рублей, добавили в Смольном.

Карина Дроздецкая