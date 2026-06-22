Гражданин Армении задержан в Ставрополе за кражу на 4,8 млн рублей в Ереване

Октябрьский районный суд Ставрополя отправил за решетку гражданина Армении, разыскиваемого на родине за хищение у женщины 25 млн драмов — около 4,8 млн руб. в пересчете по действующему курсу, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Уроженец Армении, находившийся в международном розыске, задержан на территории Ставрополя и помещён под стражу по решению районного суда. Как следует из материалов дела, еще в августе 2024 года мужчина завладел денежными средствами местной жительницы — сумма похищенного составила 25 млн армянских драмов, что в рублевом эквиваленте превышает 4,8 млн. Инициатором объявления обвиняемого в розыск выступило управление полиции Еревана.

Российские правоведы квалифицировали вменяемое ему деяние по отечественному законодательству: действия фигуранта подпадают под признаки пункта «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража в особо крупном размере.

Октябрьский районный суд Ставрополя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным пресс-службы, мужчина останется в изоляторе вплоть до 28 июля 2026 года — на этот период суд отвел время для разрешения вопроса о его выдаче армянской стороне.

Процедура экстрадиции предполагает передачу задержанного властям государства, инициировавшего преследование, для последующего судебного разбирательства на территории Армении.

Станислав Маслаков