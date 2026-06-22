В Коми на первой работе задерживаются дольше, чем в Петербурге

Сотрудники в республике работают у первого работодателя в среднем 5,8 года. Это выше общероссийского уровня (4,8 года) и заметно больше, чем в Москве и Петербурге, где показатель составляет всего 4,2 года, сообщили аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем сотрудники работают у первого работодателя 5,8 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В среднем сотрудники работают у первого работодателя 5,8 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Еврейской автономной области на первой работе задерживаются дольше всех — 6,3 года. В Забайкальском крае — 6,1 года, в Кабардино-Балкарии, Архангельской и Магаданской областях — ровно 6 лет. Коми вошла в десятку регионов-лидеров с показателем 5,8 года.

Что касается мегаполисов, кроме Москвы и Петербурга, низкие показатели отмечены в Новосибирской области и Татарстане (4,6 года), а также в Свердловской области и Приморском крае (4,7 года). Аналитики связывают это с высокой мобильностью рынка труда в крупных городах.

Карина Дроздецкая