Налоговая служба отступила

Арбитражный суд Самарской области признал необоснованным иск ФНС России о признании банкротом Ирины Дьяченко, бывшей супруги самарского бизнесмена и экс-депутата Самарской губернской думы Олега Дьяченко, умершего в 2017 году. Поводом для подачи искового заявления стала задолженность в размере 8,6 млн руб. Ирина Дьяченко владела несколькими компаниями, одной из которых — ООО «Самарский деловой центр» — принадлежит имущество развлекательного комплекса Kin Up на ул. Лесной в центре Самары. Как указано в электронной картотеке арбитражного суда, прекращения производства по делу добилась ответчица — Ирина Дьяченко предоставила суду копию решения районного суда, согласно которому налоговикам отказано в удовлетворении иска о взыскании с предпринимательницы налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Определение суда о признании иска ФНС о несостоятельности Ирины Дьяченко необоснованным и прекращении производства по делу опубликовано на прошлой неделе, 15 июня. Как сказано в документе суда, в материалы дела поступил отзыв должницы, в котором она просит прекратить производство по делу «в связи с недоказанностью факта задолженности перед налоговым органом». В обоснование своих доводов Ирина Дьяченко представила копии судебных решений, вступивших в законную силу.

Так, согласно решению Ленинского районного суда Самары, принятому в сентябре прошлого года, налоговой службе отказано в удовлетворении административного иска о взыскании с предпринимательницы налогов в размере 4,6 млн руб.

Кроме того, Октябрьский районный суд Самары в конце прошлого года удовлетворил иск Ирины Дьяченко к бывшей подконтрольной ей компании — ООО «Самарский деловой центр» («СДЦ») — о взыскании неосновательного обогащения по оплате налога на имущество за 2020-2022 годы в размере 8,6 млн руб.

Ирина Дьяченко в прошлом владела ООО «Самара-Сити», которое является собственником «СДЦ». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас бенефициаром «Самара-Сити» является Тимур Теунов. Один из крупнейших активов «СДЦ» — развлекательный комплекс Kin Up на ул. Лесной на самарской набережной. В сентябре 2019 года «Самарский деловой центр» признали банкротом по иску ФНС. Сумма требований налоговой службы составила 16 млн руб. В реестр кредиторов также включили АО «Газбанк» с суммой требований в размере 693 млн руб. (на тот момент банк уже лишился лицензии ЦБ) и ряд других компаний.

ООО «Самарский деловой центр» создано в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Самара-Сити». В списке бывших собственников «Самара-Сити» помимо Ирины Дьяченко фигурируют ее бывший муж и экс-депутат Самарской губернской думы Олег Дьяченко, Владимир Аветисян и Андрей Кислов. Всех троих считали создателями группы компаний «Волгопромгаз». Также им принадлежал Газбанк. Судя по финансовой отчетности, последние несколько лет перед банкротством «СДЦ» демонстрировал многомиллионные убытки. В 2018 году выручка компании составила 106 млн руб., убыток — 96 млн руб. «Кинап» находится на месте бывшего одноименного завода на ул. Лесной, 23, на берегу Волги. В бывших заводских корпусах располагаются офисы, клубы, рестораны, база отдыха, парк аттракционов и т. д.

К моменту признания должника банкротом было известно, что 9-этажное офисное здание общей площадью 11 945,1 кв. м и кадастровой стоимостью 83 млн руб. и земельный участок площадью 3 230 кв. м кадастровой стоимостью 32 млн руб. на ул. Лесной в феврале 2019 года было передано «Самарским деловым центром» Ирине Дьяченко. Рыночная стоимость актива в материалах дела о банкротстве оценивается в размере 72 млн руб. По инициативе Анны Нехиной, которая в то время была арбитражным управляющим «СДЦ», сделку признали недействительной, однако Ирина Дьяченко добивается пересмотра решения в вышестоящих инстанциях. В 2021 году кредиторы согласовали положение о порядке продажи активов ООО «Самарский деловой центр» общей стоимостью 930 млн руб. Список насчитывал 370 позиций, включая здания развлекательного комплекса Kin Up. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, эти активы пока не выставлялись на торги.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, определение арбитражного суда означает, что «суд пришел к выводу об отсутствии оснований для введения процедуры банкротства и окончательно завершил рассмотрение данного дела».

«В деле о банкротстве признание требования необоснованным — это вывод суда о том, что сумма, заявленная кредитором, не может быть включена в реестр, поскольку она не доказана, уже погашена, срок ее исполнения еще не наступил и т. п. В данном случае ключевую роль сыграло преюдициальное значение судебных актов, то есть обязательность для арбитражного суда выводов, содержащихся во вступивших в законную силу решениях суда по ранее рассмотренному спору между теми же лицами. Ирина Дьяченко представила в арбитражный суд два вступивших в законную силу решения. Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами налоговому органу уже было отказано в его требованиях, арбитражный суд связан этими выводами и не вправе пересматривать установленные судами общей юрисдикции обстоятельства»,— говорит Олег Пермяков.

Сабрина Самедова