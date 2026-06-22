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Прокуратура Оренбуржья запустила «горячую линию» в период неблагоприятных погодных условий

Прокуратура Оренбургской области запустила горячую линию для контроля соблюдения прав граждан из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Заместитель прокурора региона Михаил Малахов вместе с сотрудниками ведомства выехал в зону подтопления для координации надзорных мероприятий.

Работа горячей линии организована специально на период неблагоприятных погодных условий, чтобы оперативно реагировать на обращения населения.

Ранее сообщалось о подтоплении в ряде городов и районов Оренбургской области после сильных дождей. В Бугуруслане введен режим ЧС.

Андрей Сазонов