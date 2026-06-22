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При падении обломков БПЛА под Анапой ранена местная жительница

В поселке Супсех под Анапой от падения фрагментов беспилотников пострадала 58-летняя женщина. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оперштаба, инцидент произошел в частном секторе. Пострадавшая была доставлена в медучреждение с осколочным ранением. Врачи оказали ей необходимую помощь, в настоящий момент женщина находится на амбулаторном лечении.

В результате падения обломков повреждения зафиксированы по девяти адресам: выбиты стекла, нарушены кровельные покрытия и ограждения.

Алина Зорина

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