Обвал скальных пород заблокировал дорогу Буйнакск — Гимры в Дагестане

Вечером 22 июня в Унцукульском районе Дагестана на 43-м километре региональной трассы Буйнакск — Гимры — Чирката сошёл скальный массив с верхового откоса, заблокировав движение на участке Временный посёлок — Ахульго, сообщает ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Дагестанавтодор» Фото: ГКУ «Дагестанавтодор»

Инцидент произошел около 18:30. Обрушение горной породы полностью перекрыло проезд на одном из ключевых отрезков дороги регионального значения. Участок между Временным поселком и Ахульго закрыт для всех видов автотранспорта.

Водители вынуждены следовать альтернативным маршрутом — через дорогу Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост с проездом через село Ашильта.

К месту завала направлен фронтальный погрузчик. Параллельно решается вопрос о переброске на объект тяжелого экскаватора для ускорения расчистки.

Информация об открытии трассы будет доведена до водителей после завершения работ.

Станислав Маслаков