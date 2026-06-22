Щит «Надежда» завершает 4,5-километровую проходку участка «Беговая» — «Каменка»

Тоннелепроходческий щит «Надежда» завершает проходку участка «Беговая» — «Богатырская» — «Каменка» на продолжении Невско-Василеостровской линии метро. Щиту осталось пройти около 100 метров до демонтажной камеры, сообщили в городском метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службе метрополитена Фото: пресс-службе метрополитена

Щит начал работу в тестовом режиме в июне 2023 года, а к плановой проходке приступил 17 сентября 2024 года от котлована у пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. На пути щита — станции «Богатырская» (проектное название «Яхтенная») и «Каменка» («Зоопарк»). Первый комплекс прошел в интервале 550–670 колец, вторую — 2069–2156 колец.

Общая длина проходки составит чуть более 4,5 км или 2507 колец. Демонтажную камеру сейчас достраивают на участке Шуваловского проспекта между проспектом Королева и Парашютной улицей. После завершения проходки щит извлекут на поверхность.

На зеленой ветке в Санкт-Петербурге строят продолжение Невско-Василеостровской линии в северном направлении. В рамках этого развития на линии возводятся две новые станции: «Богатырская» (расположится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы); «Каменка» (строится на углу Шуваловского и Комендантского проспектов).

Карина Дроздецкая