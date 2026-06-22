Следком организовал проверку по факту массовой драки в Минводах

Следственный отдел по Минеральным Водам СУ СК России по Ставропольскому краю инициировал процессуальную проверку по статье 213 УК РФ после появления в социальных сетях сведений о систематических драках у одного из местных заведений, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Ставропольские следователи занялись проверкой сообщений о регулярных беспорядках в одном из увеселительных заведений Минеральных Вод. Поводом для реагирования стала публикация в социальных медиа, зафиксированная в ходе планового мониторинга интернет-пространства сотрудниками ведомства.

Согласно распространенной в сети информации, жильцы прилегающих домов на протяжении длительного времени страдают от шума и массовых потасовок, которые устраивают посетители заведения. Систематический характер инцидентов вынудил граждан публично заявить о сложившейся ситуации.

На основании выявленных сведений в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждена процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство.

В настоящее время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий. Их цель — восстановить полную картину произошедшего и установить личности всех причастных к беспорядкам лиц.

Станислав Маслаков