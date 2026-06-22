В минэке Ставрополья заявили, что регион легко обойдется без продуктов из Армении

Региональное министерство экономического развития заверило, что введенные Россией ограничения на ввоз ряда армянских товаров — цветов, овощей, фруктов и отдельных видов алкоголя — не окажут существенного влияния на потребительский рынок Ставропольского края, поскольку доля этой продукции в общем объеме краевого импорта якобы остается незначительной, пишет «Победа26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Краевое ведомство по экономическому развитию оценило последствия российских ограничений на поставки из Армении и заявило что ставропольский рынок способен безболезненно адаптироваться к новым условиям. Об этом представители министерства сообщили в беседе с корреспондентом издания.

По данным ведомства, армянские товары занимают скромное место в структуре краевого импорта. Тем не менее в 2024 году республика входила в число ведущих поставщиков овощной и фруктовой продукции на Ставрополье, а также обеспечивала регион срезанными цветами — розами, герберами и альстромериями. Полная статистика по объемам внешнеторговых операций с 2022 года таможенными органами не раскрывается.

Замену выбывшим поставщикам регион намерен искать внутри Евразийского экономического союза. Помимо Армении, в объединение входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и ряд других государств, которые при наличии необходимых договоренностей и разрешительной документации смогут взять на себя новые поставки.

«Помимо Армении, в ЕАЭС входят Беларусь, Казахстан, Киргизия и другие страны. Они могут стать альтернативными поставщиками при наличии соответствующих соглашений и разрешений», — пояснили в министерстве, не уточнив, какие сорта белорусской клубники, казахстанской минеральной воды и марки кыргызского коньяка намерен завозить регион.

Формальным поводом для введенных ограничений послужил ряд якобы выявленных санитарных нарушений на фоне политического обострения во взаимоотношениях двух стран. Под запрет попали несколько наименований армянского алкоголя, минеральная вода «Джермук», а также цветочная, овощная и ягодно-фруктовая продукция, составлявшая значительную часть ассортимента на российских рынках.

Станислав Маслаков