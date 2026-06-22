В Махачкале водитель-бесправник получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Советский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор местному жителю, сбившему двух женщин на пешеходном переходе улицы Акушинского: одна из пострадавших погибла на месте, суд назначил виновному пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

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Трагедия произошла в феврале текущего года на одной из центральных магистралей дагестанской столицы — улице Алибека Акушинского. Мужчина за рулем автомобиля Nissan Skyline двигался с превышением установленного скоростного ограничения и в определённый момент утратил контроль над машиной. На проезжей части в этот момент находились две женщины, переходившие дорогу. Водитель не успел среагировать — удар пришёлся на обеих.

Одна из пострадавших скончалась непосредственно на месте происшествия. Второй участнице трагедии медики зафиксировали тяжкий вред здоровью. Расследование установило отягчающее обстоятельство: у виновника за рулем отсутствовало водительское удостоверение — права на управление транспортным средством он никогда не получал.

По итогам судебного разбирательства, прошедшего с участием государственного обвинителя прокуратуры Советского района, суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека по неосторожности.

Приговором Советского районного суда Махачкалы осужденному определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил ему садиться за руль на два года и шесть месяцев после освобождения.

Станислав Маслаков