Минпромторг России запустил биржевые торги дагестанской шерстью

Дагестанские животноводы и региональные аграрные ведомства подключились к федеральному совещанию Минпромторга России, посвященном организации биржевых торгов овечьей шерстью на международных площадках, сообщает Минсельхозпрод республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсельхозпрод Дагестана Фото: минсельхозпрод Дагестана

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провело совещание по вопросам организации международной биржевой торговли овечьей шерстью. Мероприятие прошло в формате видеоконференции под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова.

В дискуссии приняли участие представители Минсельхозпрода Республики Дагестан — начальник управления животноводства Светозар Омаров, начальник управления агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Павел Уалерианов, начальник отдела животноводства Исрапил Гунашев. Интересы производственного сектора представляли руководители хозяйств республики — председатель СХК «Агрофирма Согратль» Абдурахман Чураев и председатель КХ «Агрофирма Чох» Магомед Абдурахманов.

Инициатива по созданию биржевой площадки для торговли шерстью была выдвинута совместно Минсельхозом и Минпромторгом России. Пилотные торги состоялись в апреле текущего года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, причем в них уже приняли участие несколько производителей из Дагестана.

На совещании были озвучены ключевые показатели отрасли: совокупный объем шерсти, ежегодно производимой в стране, превышает 40 тыс. тонн, из которых около 14 тыс. тонн формирует именно дагестанский регион. Продукция республиканских хозяйств поставляется как в субъекты Российской Федерации, так и за рубеж — в Беларусь, Китай и Казахстан. Участники встречи констатировали, что у дагестанской шерсти есть реальный потенциал для продвижения через биржевые механизмы.

Отдельным пунктом повестки стал вопрос о готовности отечественных предприятий к взаимодействию с белорусским концерном «Беллегпром», специализирующимся в сфере легкой промышленности.

Станислав Маслаков