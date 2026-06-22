Суд оставил под стражей фигурантов дела об убийстве и расчленении подростка в Петербурге

Пушкинский районный суд продлил арест двум несовершеннолетним фигурантам уголовного дела. Им вменяют причастность к жестокому убийству подростка, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемая уничтожала цифровые следы преступления

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Подозреваемая уничтожала цифровые следы преступления

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, которые ранее не озвучивались, подозреваемая уничтожала цифровые следы преступления, в том числе переписки в своем телефоне и телефоне убитого. Ее знакомый, по версии следствия, мог иметь соучастников. Защита девушки просила изменить меру на более мягкую, в том числе на присмотр, однако суд отклонил ходатайство. Оба фигуранта дела останутся под стражей до 19 июля 2026 года.

В марте 2026 года в Пушкинском районе Санкт-Петербурга было совершено жестокое убийство подростка. Его тело с ножевыми ранениями и признаками расчленения было обнаружено утром 19 марта 2026 года недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино.

Юноша ушел из дома 14 марта, а 17 марта мать обратилась в полицию. Спустя двое суток поисков волонтерами и экстренными службами тело нашли закопанным в лесополосе.

По версии следствия, 16 марта подозреваемый, находясь вблизи железнодорожной станции Кондакопшино, из личной неприязни нанес потерпевшему не менее 11 ударов ножом по телу и четырех ударов по голове. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники утверждали, что причиной конфликта могла стать ревность. Позже, желая скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело убитого и пытался закопать его в землю.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», подозреваемый убил своего знакомого ножом в живот, а после отрезал верхние и нижние конечности. Задержанный молодой человек, по данным полиции, вернулся на место происшествия, чтобы спрятать все улики, где и был схвачен правоохранителями.

Карина Дроздецкая