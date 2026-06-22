Главные новости за 22 июня. Сочи

Аренда однокомнатной квартиры в Сочи за год подорожала на 30% — до 41 тыс. руб. в месяц, а в популярных районах ставка достигает 60 тыс. руб., при этом покупка жилья остается недоступной для большинства из-за цен от 24 млн руб. и ежемесячных ипотечных платежей свыше 350 тыс. руб. Молодежь и приезжие выбирают Адлерский, Центральный и Лазаревский районы, но высокие ставки и сезонный рост аренды заставляют многих откладывать приобретение недвижимости и оставаться арендаторами.

В Сочи начали плановую борьбу с амброзией полыннолистной: работы по уничтожению опасного сорняка-аллергена проводят поэтапно во всех районах, а контракты на муниципальных территориях уже заключили со специализированными организациями. За невыполнение правил борьбы с карантинными растениями теперь грозят штрафы до 700 тыс. руб. для юрлиц, при этом самый эффективный метод — вырывание с корнем или химическая обработка, так как амброзия продолжает расти даже после скашивания.

С 1 июля в Сочи вырастет стоимость проезда на большинстве маршрутов общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам: на 44 маршрутах цена повысится до 53–62 руб., а в утренние и вечерние часы — до 58–60 руб., при этом на маршруте №114 тариф сохранят на уровне 25 руб. Перевозчики объяснили корректировку ростом расходов на ГСМ, запчасти и обслуживание, а подробную информацию о новых тарифах разместят в салонах автобусов и на сайте мэрии.

В ночь на 22 июня силы ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник над 14 регионами, включая Краснодарский край, Крым и Московский регион, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Перехват дронов осуществлялся с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня.