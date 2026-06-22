Главные новости за 22 июня. Новороссийск

Октябрьский районный суд Новороссийска признал экс-заместителя главы города Романа Карагодина виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили условный срок.

Суд рассмотрит дело бывшего главного архитектора и замглавы Новороссийска Екатерины Степаненко о нарушении бюджетного законодательства.

Из-за аварийной ситуации на сетях в Новороссийске 3,5 тыс. человек остались без водоснабжения.

Очистные сооружения в Геленджике готовы на 99%. Их планируют сдать в эксплуатацию летом текущего года.

В Новороссийске из незаконного оборота изъяли почти 100 л кустарного алкоголя.

В Новороссийске два раза за день объявляли угрозу атаки беспилотников. В городе включали системы оповещения.

В ночь с 21 на 22 июня над Черным морем, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ сбили 301 украинский беспилотник.