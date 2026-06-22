В Ульяновской области арестован вымогатель, требовавший деньги от вдовы участника СВО

По результатам проверки размещенного в СМИ сообщения возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили следственное управление СКР и региональное УМВД, сотрудники которого обеспечивали первоначальные действия и задержание подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомств, 42-летний житель Новоульяновска на протяжении длительного времени систематически оказывал на потерпевшую психологическое давление: неоднократно звонил с требованиями передачи денежных средств, сопровождавшимися угрозами применения насилия, а также приходил на ее рабочее место, где в присутствии посторонних лиц выдвигал аналогичные требования. 18 июня 2026 года подозреваемый вновь потребовал от женщины 400 тыс. руб. в счет возврата якобы существовавшего долга ее супруга, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, при этом высказал угрозу применения насилия.

Информация о вымогательстве появилась сначала в соцсетях и Telegram-каналах региона. Первоначально тревогу забили друзья семьи погибшего участника СВО, после чего один из Telegram-каналов связался со вдовой. Она рассказала, что ее муж подписал контракт в начале октября 2025 года, а уже в конце октября отправился на боевое задание, и их группа была потеряна, муж считался пропавшим без вести. Лишь в апреле этого года ей сообщили, что ее муж погиб. По словам вдовы, незадолго до подписания контракта его знакомые, переехавшие в Новоульяновск из Одессы, предлагали ему за 200 тыс. руб. содействие в переводе «в часть подальше от линии боевого соприкосновения», но таких денег у них не было.

После того как вдова получила положенные компенсации, связанные с гибелью ее супруга, неожиданно вновь появился тот «знакомый», который стал требовать отдать ему 400 тыс. руб., угрожая, что «еще подойдут люди, которым она будет объяснять, как и почему».

В ходе спецоперации вымогателя задержали, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия решением суда он заключен под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск