Новый кроссовер Jeland J7 будет стоить от 2,8 млн рублей

Отечественный бренд Jeland объявил стартовую цену на кроссовер J7 — от 2,8 млн рублей. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: «Комфорт» и «Престиж», сообщили в пресс-службе компании.

Все версии оснащаются 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Мощность переднеприводной версии — 150 л. с., полноприводной — 186 л. с. Кроссовер построен на базе современного бензинового турбомотора объемом 1,6 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» (DCT) с двумя сцеплениями.

Производство модели налажено на заводе полного цикла в Шушарах. Это второе авто бренда Jeland после седана J5. Продажи стартуют в ближайшее время.

Jeland J7 — новый локализованный российский кроссовер, серийное производство которого налажено по полному циклу на заводе «АГР Холдинг» в Шушарах. Автомобиль является официальной переименованной копией китайского кроссовера Jaecoo J7 (суббренд Chery).

Карина Дроздецкая