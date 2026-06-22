Сдвиг по фразе

Суд по интеллектуальным правам вынес частное определение Роспатенту, обязав ведомство принять меры для соблюдения законности и методологии при государственной регистрации товарных знаков. Поводом стало судебное разбирательство нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик» с предпринимателем Кариной Богуславской вокруг компенсации за использование обозначения «Я люблю свою семью». Госпоже Богуславской присудили 766 млн руб., однако суд отменил это решение, посчитав его злоупотреблением права с использованием общепринятого выражения в качестве интеллектуальной собственности. Регистрацию и охрану подобных знаков суд расценил как действия Роспатента, которые противоречат Конституции РФ. Отменить определение суда Федеральной службе по интеллектуальной собственности не удалось.

Спор нижегородского и казанского производителей бытовой химии вылился в претензии суда к Роспатенту

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суде по интеллектуальным правам устояло частное определение Роспатенту, которое обязало ведомство следовать нормам гражданского законодательства и методологии их применения при регистрации товарных знаков. Также Федеральной службе по интеллектуальной собственности предписали максимально взвешенно подходить к анализу обозначений, которые предприниматели и правообладатели заявляют к государственной охране, отмечается в решениях суда, опубликованных в арбитражной картотеке. Частное определение Роспатенту выдали по итогам резонансного спора нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик» с дочерью депутата Госдумы РФ и основателя «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского Кариной Богуславской.

Как писал «Ъ-Приволжье», истица потребовала от «Синергетика» выплатить ей 10,7 млрд руб. за незаконное использование ее товарного знака «Я люблю свою семью», права на который в 2002 году передала «Нэфис Косметикс» по лицензионному договору.

Госпожа Богуславская посчитала нарушением исключительных прав на товарный знак изображение Я (сердце) свою семью!» на этикетках продукции «Синергетика» и обратилась в суд, который посчитал использование товарного знака незаконным и взыскал с нижегородской компании 766 млн руб. в пользу истицы, а также запретил рекламировать и продавать продукцию с ним и ввел крупные штрафы за каждую продажу и несоблюдение решения суда.

Юристы ООО «Синергетик» оспорили это решение в суде по интеллектуальным правам. Они доказали, что Карина Богуславская злоупотребила правом, так как использует общепринятое выражение как интеллектуальную собственность, а правовая охрана товарного знака ограничивает подобное применение обыденной фразы в бизнесе.

Суд решил, что правообладатель товарного знака не вправе ограничивать употребление словесных элементов, которые образуют знак при описании характеристик товара, если их использование не создает конкурентное преимущество.

Поэтому надпись о любви к семье на упаковке не индивидуализирует товары, а воспринимается как общеупотребимое выражение.

Кассационную жалобу Карины Богуславской суд отклонил, ее также не стали передавать на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда РФ, и «Синергетик» отбился от многомиллионных претензий истицы.

Одновременно суд по интеллектуальным правам вынес частное определение Роспатенту, в котором предписал ведомству принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Фактически суд решил, что разбирательство между Кариной Богуславской и ООО «Синергетик» стало возможным, потому что Роспатент зарегистрировал в качестве охраняемого товарного знака общепринятую фразу. Предоставление охраны товарному знаку «Я люблю свою семью» суд признал злоупотреблением правом, которое ограничивало использование фразы в предпринимательской деятельности.

При этом Карина Богуславская как правообладатель товарного знака должна была понимать, что использовать фразу могут любые лица, а задача Роспатента — не допускать подобных противоречий.

Более того, суд по интеллектуальным правам в споре между Кариной Богуславской и ООО «Синергетик» восстановил законность и решил, что допускать подобные ситуации в будущем нельзя, поэтому и выписал Роспатенту частное определение, отмечается в арбитражном решении. Роспатент должен применять максимально взвешенный подход к анализу заявляемых к охране обозначений, так как несоблюдение этого правила не отвечает функции административных органов по государственной защите прав и свобод человека и гражданина в РФ и противоречит ч. 1 ст. 45 Конституции.

Впрочем, представители Роспатента позднее потребовали разъяснить суть частного определения и отменить его, мотивируя это тем, что в документе не прописаны конкретные нарушения закона и неясно, какие именно меры следует принять для их устранения.

Без этого частное определение невозможно исполнить, подчеркнули юристы службы по интеллектуальным правам.

Судебная коллегия отказала им в этом, решив, что Роспатент таким образом решил оспорить саму законность частного определения вместо того, чтобы регистрировать товарные знаки не на «произвольном усмотрении конкретного эксперта, а на единообразном следовании норм гражданского законодательства».

Владимир Зубарев