Волгоградца задержали после поджога дома его пожилой родственницы

В ночь на 22 июня в Городищенском районе Волгоградской области полиция задержала мужчину, ранее судимого. Он подозревается в поджоге жилого дома в поселке Самофаловка 16 июня. В результате пожара пострадала 76-летняя пенсионерка, приходящаяся подозреваемому бабушкой. Задержанный находился в поле на окраине поселка, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Прокуратура потребовала проверить действия подозреваемого на наличие признаков покушения на убийство родственницы общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее дочь пострадавшей сообщила журналистам, что мужчина длительное время угрожал членам семьи. Также она заявила, что за несколько месяцев до происшествия подозреваемый избил нескольких человек в Волгограде, однако заявления в правоохранительные органы были проигнорированы.

Нина Шевченко