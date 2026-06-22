На Ставрополье зафиксированы 16 случаев боррелиоза и 7 случаев КГЛ

К 22 июня 2025 года в Ставропольском крае зарегистрированы 16 случаев клещевого боррелиоза и 7 случаев Крымской геморрагической лихорадки — за одну неделю число заболевших выросло в обоих случаях, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эпидемиологическая напряженность, связанная с активностью иксодовых клещей, сохраняется на Ставрополье. По данным регионального ведомства санитарного надзора, за 25-ю эпидемиологическую неделю текущего года к врачам с жалобами на укусы членистоногих обратились 340 жителей региона. Совокупное число пострадавших с начала года достигло 2774 человек.

Динамика заболеваемости демонстрирует отчетливый прирост. Если семью днями ранее клещевой боррелиоз был подтвержден у 9 человек, а Крымская геморрагическая лихорадка — у 6, то к 22 июня показатели составили 16 и 7 случаев соответственно. Помимо этих двух инфекций, иксодовые клещи в крае выступают переносчиками эрлихиоза и ряда других патологий.

В ответ на складывающуюся ситуацию санитарные службы развернули масштабный комплекс профилактических и противоэпидемических мер. На сегодняшний день акарицидной обработке подверглись угодья и объекты общей площадью 4576,1 га. В структуре обработанных территорий — барьерные зоны летних оздоровительных учреждений (252,3 га), открытые площадки детских садов и школ (175,7 га), пастбища (2883,0 га), парки, скверы и иные места массового отдыха горожан (1085,0 га), лесополосы и дачные участки (180,0 га), а также закрытые объекты эпидемиологического значения (0,1 га).

Противоклещевые мероприятия охватили и животноводческую отрасль: обработку прошли свыше 223 700 голов крупного рогатого скота и более 289 370 голов мелкого рогатого скота. Столь значительный охват поголовья объясняется ролью сельскохозяйственных животных как естественного резервуара клещей в природных очагах КГЛ, традиционно активных на юге России.

Роспотребнадзор напоминает жителям края о базовых мерах личной защиты: использовании репеллентов при выходе на природу, регулярном осмотре тела и незамедлительном удалении клещей до момента их присасывания.

Станислав Маслаков