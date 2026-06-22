Россети завершат 22 энергообъекта в Дагестане к концу 2026 года

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и руководитель Группы Россети Андрей Рюмин провели в Москве рабочую встречу, на которой определили приоритеты развития электросетевого комплекса республики, обсудили итоги ликвидации весенних аварий и наметили ключевые шаги по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Весенние паводки и аномальные осадки, обесточившие в марте–апреле 2026 года значительную часть Дагестана, стали отправной точкой для переговоров о долгосрочном укреплении энергетики республики. Премьер-министр региона передал слова признательности от врио главы Дагестана Федора Щукина в адрес специалистов Россети, оперативно устранивших последствия стихии.

«В период сложных погодных условий республика столкнулась с масштабными нарушениями электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы были организованы оперативно, а энергетики прикладывали максимальные усилия для того, чтобы подача электроэнергии восстанавливалась в кратчайшие сроки», — подчеркнул Магомед Рамазанов.

Глава Группы Россети Андрей Рюмин, в свою очередь, акцентировал внимание на продолжении совместной работы с региональными властями. По его словам, центральным направлением остается выполнение Программы повышения надежности сетевого комплекса, сформированной во исполнение поручения президента страны. К настоящему времени работы завершены на 20 объектах; ещё два будут введены в эксплуатацию до конца 2026 года.

«Планируем реализовать дополнительные мероприятия — в первую очередь на подстанциях, оказавшихся этой весной в зоне затопления из-за аномальных дождей», — заявил Андрей Рюмин.

Отдельным пунктом повестки стало развитие магистральной инфраструктуры на юге республики. В 2026 году запланирована реконструкция двух крупных подстанций с заменой силового оборудования. Помимо этого, Россети уже реализовали проект технологического присоединения Новолакской ветроэлектростанции — крупнейшего ветропарка в России.

Существенные перемены ожидают и сферу энергосбыта. Согласно распоряжению федерального правительства, с 1 июля 2026 года статус гарантирующего поставщика в Дагестане закреплен за ПАО «Ставропольэнергосбыт». До этого момента соответствующие функции временно исполнял филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго». Сейчас обе структуры совместно выстраивают процесс передачи обслуживания розничных потребителей: общее число абонентов превышает 816 тыс. После завершения переходного периода «Дагэнерго» сосредоточится исключительно на профильной деятельности — эксплуатации распределительных сетей, их модернизации и инфраструктурном развитии.

Станислав Маслаков