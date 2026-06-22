Ученый СКФУ: паводки на Кавказе угрожают безопасности Ставрополья

Профессор Северо-Кавказского федерального университета Роберт Закинян объяснил, каким образом паводковая ситуация в горных республиках СКФО способна дестабилизировать обстановку в Ставропольском крае — через речной сток, пересекающий административные границы, и мощные атмосферные системы, несущие ливневые осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ставропольский край подвержен косвенному влиянию паводков в соседних горных регионах — к такому выводу пришёл доктор физико-математических наук, заведующий базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов физико-технического факультета СКФУ Роберт Закинян. Ученый прокомментировал предупреждения Гидрометцентра о рисках подтопления на Северном Кавказе и раскрыл физическую природу нарастающей опасности.

По наблюдениям профессора, характер выпадения осадков на Кавказе за последние годы заметно трансформировался. Всё чаще фиксируются два полярных типа аномалий: с одной стороны — интенсивные ливни, градобитие и стремительные разливы рек, с другой — продолжительные засушливые периоды. Одновременно продолжается сокращение площади ледникового покрова — как в Арктике, так и непосредственно в горах Северного Кавказа.

Говоря о горных республиках СКФО, где вероятность внезапных паводков и селевых потоков особенно значительна, профессор Закинян подчеркнул принципиальную невозможность установить единые пороговые показатели осадков, одинаково применимые ко всем территориям округа: каждый район обладает собственным набором природных характеристик, определяющих его уязвимость.

Ставропольский край ученый отнес к зонам периодической паводковой опасности, причем угроза может формироваться за пределами региона. «Паводковая обстановка в соседних республиках способна влиять на край через трансграничный сток и крупномасштабные атмосферные процессы, в частности через перемещение циклонов, приносящих ливни», — пояснил он.

При этом риски внутри самого Ставрополья распределены неравномерно. Для засушливых восточных районов дождь практически любой интенсивности воспринимается как благо. Иная картина складывается на западе края, где влагообеспеченность почв заметно выше. Там определяющую роль играет ритмичность осадков: успевает ли вода впитаться в грунт или испариться — либо начинается её накопление, грозящее подтоплением. По словам профессора Закиняна, ключевым параметром остается баланс между поступлением влаги и ее расходом.

Профессор убежден: оценивать метеорологические риски по унифицированной схеме недопустимо. Понимание физических закономерностей позволяет с большей точностью выявлять опасные пики нагрузки на водосборные системы и своевременно принимать меры для защиты населения и хозяйственной инфраструктуры.

Станислав Маслаков