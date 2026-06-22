Ректор НМИ заявил о необходимости адаптировать медицинское образование к особенностям поколения Z

Современные медицинские вузы должны учитывать особенности восприятия информации студентами поколения Z и уделять больше внимания практической подготовке. Такое мнение высказал ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов в интервью РИА Новости.

Фото: из личного архива Станислава Наумова

По его словам, за последние годы подходы к обучению студентов заметно изменились. В частности, образовательным организациям приходится учитывать особенности восприятия информации молодыми людьми, выросшими в цифровой среде. Это требует пересмотра отдельных образовательных подходов и более активного использования практикоориентированных форматов обучения.

«Качественное современное обучение требует максимально раннего вовлечения студента в практику. Обучающийся запоминает информацию сразу и надолго, когда он непрерывно вовлечен в процесс и получает знания сразу по всем каналам: видит, слышит, трогает», — рассказал Станислав Наумов.

По мнению ректора, одной из ключевых задач медицинского образования становится развитие критического и клинического мышления будущих врачей. В этой связи все большее значение приобретают практикоориентированные форматы подготовки, а также использование современных цифровых технологий.

Наумов также отметил растущую роль искусственного интеллекта в образовательном процессе. По его словам, такие технологии должны использоваться как вспомогательный инструмент для врача, а не как его замена. Важной задачей остается подготовка специалистов, способных эффективно работать с новыми цифровыми решениями и использовать их в профессиональной деятельности.

Ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов со студентами

Фото: пресс-служба АНО ВО "НМИ"

Отдельное внимание, считает эксперт, необходимо уделять развитию коммуникативных навыков будущих медиков. Для этого в образовательный процесс внедряются различные форматы практической подготовки, позволяющие моделировать реальные профессиональные ситуации и взаимодействие с пациентами. Такой подход помогает студентам не только отрабатывать профессиональные навыки, но и учиться взаимодействовать с людьми в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, ректор отметил важность раннего погружения студентов в практическую работу, что, по его мнению, способствует более эффективному освоению профессиональных знаний и навыков. Он подчеркнул, что современное медицинское образование должно сочетать фундаментальную подготовку, практику и освоение новых технологий, чтобы выпускники были готовы к работе в условиях меняющейся системы здравоохранения.