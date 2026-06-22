Беспрозванных: в Калининградской области не планируют ограничивать продажу бензина
Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что регион не будет вводить массовые ограничения на продажу автомобильного бензина. Запасы топлива достаточны для потребителей, сообщил глава региона на оперативном совещании в правительстве.
В регионе заранее сформировали запас бензина
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
По словам господина Беспрозванных, жители обеспокоены ситуацией на заправках в других регионах, но область заранее сформировала запас. «Для Калининградской области пока таких ограничений нет. Сохраняем спокойствие»,— отметил губернатор.
Ранее, 18 июня, в соцсетях появилась информация о фейковом постановлении о введении порядка отпуска топлива. Пресс-секретарь губернатора опровергла эти данные. По ее словам, никаких ограничений по категориям водителей в регионе не вводилось.