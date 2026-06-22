Каспийский туристический кластер в Дагестане получит финансирование 24,6 млрд рублей

Совокупный объем финансирования Каспийского прибрежного кластера составит 24,6 млрд руб. — средства распределены между федеральной туристической госпрограммой, смежными государственными программами и собственным капиталом института развития Кавказ.РФ, сообщили в пресс-службе института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий бюджет проекта зафиксирован на отметке 24,6 млрд руб.: 14,4 млрд руб. из них обеспечивает государственная программа «Развитие туризма», оставшуюся часть — иные профильные госпрограммы совместно с собственными ресурсами Кавказ.РФ.

На сегодняшний день шесть из семи объектов курорта прошли стадию проектирования. Седьмой элемент инфраструктуры — мелиоративный канал — находится в процессе разработки проектной документации. Строительные работы уже развернуты на пяти площадках: возводятся сервис-центр, дорожная сеть с парковочными зонами, инженерные коммуникации, а также ведётся обустройство береговой линии.

Инвесторы проявляют устойчивый интерес к проекту. С резидентами подписано 16 соглашений, ещё 15 договоренностей находятся на стадии согласования. Первый из резидентов планирует выйти непосредственно на строительную площадку уже в 2026 году. Основной фонд размещения предполагается ввести в эксплуатацию в 2028 году: реализация подтвержденных проектов обеспечит появление 7,2 тыс. номеров. К 2034 году совокупный номерной фонд курорта достигнет 8,2 тыс. единиц.

Ранее сообщалось о том, что активная фаза строительства Каспийского кластера была запланирована на август 2026 года, а трехлетние лимиты финансирования определены в размере 14,4 млрд руб. Согласно стратегическим ориентирам, суммарная капитализация объекта к 2030 году должна выйти на уровень 100 млрд руб.

Станислав Маслаков