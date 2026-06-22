В Сочи третий раз за сутки объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение опубликовали городские службы оповещения. Это уже третий сигнал об угрозе БПЛА, объявленный в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие до отмены сигнала. Тем, кто находится дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. В качестве укрытий власти назвали коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые, а также комнаты, окна которых не выходят на море.

Находящимся на улице рекомендовали укрыться в цокольных этажах ближайших зданий. Для укрытия также предложили использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

В сообщении отдельно указали, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия, а также находиться у стен многоквартирных домов.

Городские службы попросили очевидцев не публиковать фото и видео работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб. Кроме того, жителей и туристов призвали не распространять информацию о средствах защиты объектов атаки.

Власти рекомендовали следить за дальнейшими официальными сообщениями и ждать отмены сигнала после стабилизации обстановки. Для экстренных обращений продолжает работать единый номер оперативных служб 112.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 22 июня силы ПВО ликвидировали 301 украинский беспилотник над 14 регионами, включая Краснодарский край и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На Кубани продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Нарушителям грозят штрафы, самый крупный из них составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик