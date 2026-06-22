Четверых жителей Югры будут судить за кражу почти 100 тонн нефти на 3,8 млн руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) перед судом предстанут четверо жителей Нижневартовска по делу о хищении 98 тонн нефти на 3,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года фигуранты, действуя по предварительному сговору, организовали несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Мегиона и Нижневартовского района. После этого они проложили шланги высокого давления от места врезки к ангару на территории бывшей базы и перекачивали туда нефть. Похищенное сырье фигуранты разливали в емкости и вывозили для дальнейшей продажи коммерческой организации в Сургутском районе.

Противоправная деятельность участников преступной группы была пресечена в марте прошлого года. При задержании у них изъяли автоцистерну с 10 тоннами нефти. Позднее в ходе следственных действий похищенное сырье было возвращено владельцу в полном объеме.

Фигурантам предъявлены обвинения в краже организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и в самовольном подключении к нефтепроводам (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). В настоящее время материалы дела направлены в суд, устанавливаются возможные организаторы схемы.

Ранее сообщалось, что жителя Сургута будут судить за кражу более 23 тонн сырой нефти.

Полина Бабинцева