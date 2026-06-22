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Тепловоз протаранил грузовик на ж/д переезде в Псковской области

На железнодорожном переезде 288-го километра перегона Череха — Черская водитель грузового автомобиля выехал на пути на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. После удара у тепловоза загорелась секция, произошел сход колесных пар, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Прокуратура проводит проверку

Прокуратура проводит проверку

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Прокуратура проводит проверку

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

На место выехал псковский транспортный прокурор. Возгорание удалось локализовать. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Карина Дроздецкая

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