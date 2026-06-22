Тепличные комплексы Ставрополья с начала года увеличили производство овощей на 7%

Тепличные предприятия Ставропольского края за первые месяцы 2026 года выпустили 60,4 тыс. тонн свежих овощей — на 7% больше показателей того же периода 2025 года, при этом урожай огурцов вырос сразу на 45%, достигнув отметки в 33,6 тыс. тонн, сообщили в региональном Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Закрытый грунт Ставрополья демонстрирует уверенный рост: региональные тепличные комплексы нарастили совокупный объем выращенной продукции до 60,4 тыс. тонн с начала 2026 года. По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года прибавка составила 7%.

Локомотивом роста выступило огуречное производство. Только этой культуры в теплицах края собрали 33,6 тыс. тонн — на 45% больше, чем годом ранее. Столь значительный прирост свидетельствует о расширении посевных площадей под пленочными и стеклянными кровлями, а также о внедрении передовых агротехнологий.

Круглогодичный характер производства — одно из ключевых преимуществ закрытого грунта. Автоматизированные системы климат-контроля, капельного орошения и досветки позволяют ставропольским аграриям получать стабильный урожай вне зависимости от капризов природы, обеспечивая бесперебойные поставки свежих овощей на прилавки региона.

Государство активно поддерживает отрасль финансово. В текущем году четыре сельскохозяйственных производителя края получили субсидии на общую сумму 75,8 млн руб., в том числе в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». Адресная помощь позволяет предприятиям модернизировать инфраструктуру и снижать себестоимость продукции.

Тепличное овощеводство сохраняет статус одного из стратегических направлений агропромышленного комплекса Ставрополья. Положительная динамика первой половины года дает основания рассчитывать на дальнейшее наращивание производственных показателей до конца 2026 года.

Станислав Маслаков