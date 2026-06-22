Петербург вошел в тройку регионов по числу устойчивых компаний-долгожителей

Количество предпринимателей и юрлиц в городе со сроком работы более десяти лет достигло 133,2 тыс. — на 21% больше, чем три года назад. По этому показателю Северная столица заняла третье место среди регионов, уступив Москве (302,3 тыс.) и Московской области (150,2 тыс.), подсчитали аналитики «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики связывают рост числа устойчивых компаний с адаптацией к экономическим условиям

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Аналитики связывают рост числа устойчивых компаний с адаптацией к экономическим условиям

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В целом по России число действующих ИП и компаний выросло с 7,4 млн до 8,1 млн (+9,7%). Доля бизнесов-долгожителей увеличилась с 30,99% до 32,13%. Чаще всего такие компании работают в розничной торговле (395,2 тыс.), операциях с недвижимостью (309 тыс.) и оптовой торговле (241,4 тыс.). Строительство замыкает топ-10, но именно там зафиксирован самый высокий прирост за три года — почти на четверть.

Аналитики связывают рост числа устойчивых компаний с адаптацией к экономическим условиям. Однако снижение доли бизнеса со сроком от 5 до 10 лет (минус 1,38 п.п.) может говорить о рисках: такие компании либо меняют профиль, либо уходят в тень.

Карина Дроздецкая