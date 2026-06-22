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«Водоканал» проведет очистку и проверку фонтанов в Петербурге

В СанктПетербурге часть городских фонтанов временно остановят для проведения плановых работ. Ограничения связаны с регулярным обслуживанием и проверкой состояния гидротехнических сооружений.

В Петербурге временно отключат часть фонтанов для планового обслуживания

В Петербурге временно отключат часть фонтанов для планового обслуживания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петербурге временно отключат часть фонтанов для планового обслуживания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 22 по 26 июня специалисты проведут очистку фонтанных комплексов, а также диагностику и техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

После завершения всех работ фонтаны вновь запустят в обычном режиме.

Жителям и туристам рекомендуют учитывать график обслуживания при планировании прогулок по городу.

Матвей Николаев

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