«Водоканал» проведет очистку и проверку фонтанов в Петербурге
В СанктПетербурге часть городских фонтанов временно остановят для проведения плановых работ. Ограничения связаны с регулярным обслуживанием и проверкой состояния гидротехнических сооружений.
В Петербурге временно отключат часть фонтанов для планового обслуживания
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
С 22 по 26 июня специалисты проведут очистку фонтанных комплексов, а также диагностику и техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
После завершения всех работ фонтаны вновь запустят в обычном режиме.
Жителям и туристам рекомендуют учитывать график обслуживания при планировании прогулок по городу.