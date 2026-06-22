В Сочи лежанки для животных подешевели на 67%

В Сочи половина всех продаж товаров для животных в первом квартале 2026 года пришлась на ресейл. По данным аналитиков, каждый второй покупатель выбирал товары с рук. Самыми востребованными товарами стали переноски — их доля достигла 11% всех продаж. Еще по 3% пришлось на когтеточки и одежду для животных, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

На вторичном рынке доля когтеточек составила 77%, одежды — 63%, переносок — 57%. Одновременно в городе резко вырос спрос на автоматические товары для ухода за питомцами. По сравнению с концом 2025 года продажи автоматических лотков увеличились на 75%, поводков — на 50%, игрушек — на 17%.

За год жители Сочи стали покупать переноски в четыре раза чаще. Продажи средств для груминга выросли в 3,3 раза, домиков для кошек — в 3,2 раза, автопоилок и обуви для животных — в три раза. Одежду для питомцев стали покупать в 2,9 раза чаще.

При этом многие товары заметно подешевели. Лежаки стали доступнее на 67%, одежда — на 38%, переноски — на 23%. Средняя стоимость нового домика для кошек составляет 3,9 тыс. руб., игрушек — 2,1 тыс. руб., поводков — 2,3 тыс. руб. На вторичном рынке когтеточки продают примерно за 1,3 тыс. руб., а лежаки — за 1,6 тыс. руб.

В Краснодаре по итогам первого квартала 2026 года наиболее динамичный рост среди товаров для домашних животных продемонстрировал сегмент средств для груминга — объем их продаж увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также зафиксирован существенный прирост спроса на обувь для животных (+31%) и поводки (+22%).

Наибольшую долю в структуре продаж в краевой столице занимают когтеточки и переноски — по 4% каждая категория, на одежду для питомцев пришлось 2% от общего объема реализации. При этом порядка трети всех покупок в указанных категориях жители Краснодара совершили на вторичном рынке. В годовом выражении продажи переносок выросли в 3,8 раза, когтеточек — в 3,6 раза, одежды — в 2,8 раза, игрушек для животных — в 2,3 раза.

На платформах ресейла динамика продаж оказалась еще более выраженной: реализация когтеточек увеличилась в семь раз, переносок — в 5,7 раза, одежды и поводков — в 5,6 раза. Одновременно с ростом спроса отмечено снижение цен на отдельные категории товаров: переноски подешевели на 31%, когтеточки — на 25%, одежда для животных — на 11%.

Средняя розничная цена нового домика для кошек в Краснодаре составляет 2,9 тыс. руб., лежака — 2,8 тыс. руб., поводка — 1,5 тыс. руб. На вторичном рынке домик для кошек можно приобрести в среднем за 1,6 тыс. руб.

Мария Удовик