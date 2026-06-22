Более половины жителей Ростова-на-Дону регулярно делают сбережения

56% жителей Ростова-на-Дону регулярно формируют сбережения. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном в мае 2026 года компаниями СберНПФ, СберСтрахование жизни и УК «Первая».



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Согласно результатам опроса, наиболее популярными инструментами для накоплений остаются банковские вклады и накопительные счета — их используют 70% респондентов. Еще 15% опрошенных инвестируют, а каждый десятый хранит часть средств в наличной форме.

Среди тех, кто формирует сбережения, 17% делают это на протяжении 4–5 лет, 23% — от шести до десяти лет, а 8% придерживаются долгосрочного горизонта накоплений свыше десяти лет.

Наиболее распространенными целями накоплений жители Ростова-на-Дону назвали покупку автомобиля (22%), приобретение жилья для себя или детей (21%), оплату образования (13%), формирование финансовой подушки безопасности (7%), отпуск (9%), а также расходы на лечение (5%).

Исследование также показало, что 12% сберегателей и инвесторов интересуются темой инвестиций на том же уровне, что и год назад, а 6% стали уделять ей больше внимания. При этом 52% опрошенных заявили, что не готовы принимать инвестиционные риски, тогда как 42% оценивают допустимый уровень риска в зависимости от конкретной ситуации.

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский, результаты исследования свидетельствуют о постепенном росте интереса россиян к различным способам управления личными финансами.

«Люди все чаще рассматривают сбережения не только как способ сохранить средства, но и как инструмент достижения конкретных финансовых целей. При этом подход к управлению накоплениями становится более осознанным и долгосрочным», — сказал он.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, уровень сберегательной активности жителей Ростова-на-Дону сопоставим со среднероссийскими показателями.

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.