Атака беспилотников объявлена в Новороссийске

В Новороссийске объявили режим «Атака беспилотников», об этом оповестил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории муниципалитета включили сирены. Жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без остекления. В случае, если тревога застала на улице, необходимо переместиться в цоколь ближайшего здания или в подземный переход.

В период атаки беспилотников запрещается находиться на открытом пространстве около моря.

В настоящее время сирены из-за угрозы атаки БПЛА также работают в Анапе.

София Моисеенко