Тюменские таможенники изъяли сотни бутылок нелегальной газировки из Афганистана

Тюменские таможенники выявили и изъяли из продажи 570 единиц иностранных газированных напитков, которые продавались с признаками нарушения таможенного законодательства. Общая стоимость изъятой продукции составила около 48 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Тюменской таможни Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Проверка прошла в одном из магазинов Тюмени. Установлено, что напитки, произведенные в Афганистане и Грузии, находились в продаже без русскоязычной маркировки и без средств идентификации. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие их таможенное оформление. Владелец товаров пояснил, что продукцию для продажи он приобрел в Екатеринбурге, однако подтвердить это документально не смог.

«Согласно требованиям Таможенного кодекса ЕАЭС владелец несет обязанность по декларированию иностранных товаров и уплате таможенных платежей. Декларирование предполагает оформление документов, подтверждающих соответствие продуктов стандартам качества. Непроверенные продукты питания могут нанести вред здоровью потребителей»,— пояснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

В отношении общества с ограниченной ответственностью таможня возбудила дело о незаконном пользовании товаров, их приобретении или транспортировке (ст. 16.21 КоАП РФ). Проводится административное расследование.

Полина Бабинцева