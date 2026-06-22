Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу медицинских компаний

Татарстан вошел в пятерку российских регионов по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в медицинской сфере. На регион приходится 3% всех медицинских МСП страны, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

По состоянию на май этого года в Татарстане действовало более 190 тыс. малых и средних предприятий. Из них около 2,2 тыс. работают в сфере медицинского производства и оказания медицинских услуг.

С начала года предпринимателям республики оказали поддержку на сумму 20 млрд руб., в том числе 18,4 млрд руб. из федеральных источников и 1,2 млрд руб. из республиканского бюджета.

Анна Кайдалова