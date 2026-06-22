В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе включена сирена, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено. Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.
Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.