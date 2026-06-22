В Новороссийске изъяли почти 100 литров кустарного алкоголя

Полицейские Новороссийска изъяли из незаконного оборота 97 л алкогольной продукции в ходе профилактического мероприятия «Правопорядок» в Южном районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате профилактических мероприятий полиция составила три административных протокола по факту правонарушений в сфере потребительского рынка. Рейдовые группы также проверили 90 лиц, находящихся под административным надзором. Выявлено пять правонарушений, в отдел полиции доставили двух человек.

Полицейские проверили 112 квартир и 31 частное домовладение, сдаваемые в аренду. В рамках профилактических мероприятий правоохранительные органы проверили мониторинг шести гостиниц и хостелов, двух ГСК, строительных объектов и стоянок большегрузного транспорта, двух промышленных зон.

За нарушения в сфере ПДД в Южном районе составили 18 административных протоколов. Всего сотрудники ГАИ и ДПС проверили более 80 транспортных средств.

Кристина Мельникова