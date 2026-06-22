В Татарстане в восточных и южных районах республики до конца дня и предстоящей ночью местами ожидаются очень сильный дождь и сильный ливень. В связи с этим в республике действует штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем — от +18 до +24 градусов.

Местами прогнозируются грозы с порывами ветра до 15–20 м/с. Локально возможен град.

Анна Кайдалова