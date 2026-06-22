В Североуральске на три месяца закрыли кафе после выявления санитарных нарушений

Североуральский городской суд приостановил деятельность кафе «Берлога» в Североуральске на три месяца. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, основанием для решения стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, продукты в кафе хранились без маркировки. Сырые мясо и рыба обрабатывались вместе, на одной доске и одним ножом. Посуда мылась вручную, без дезинфицирующих средств. Кроме того, готовые блюда могли продаваться на следующий день. Всего в материалах дела указано 24 нарушения.

Суд признал индивидуального предпринимателя Лейлу Мамедову (владельца кафе) виновной по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Деятельность «Берлоги» приостановлена на 90 суток.

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Полина Бабинцева