Связали, избивали, угрожали убийством: двое мужчин осуждены за издевательства над школьницей

Петроградский районный суд вынес приговор двум мужчинам за жестокое обращение с несовершеннолетней девушкой. Один из них осужден на 11 лет колонии строгого режима по нескольким статьям, включая покушение на изнасилование, незаконное лишение свободы и разбой, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший парень девушки пытался ей так отомстить за расставание

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бывший парень девушки пытался ей так отомстить за расставание

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2025 года бывший парень потерпевшей, мстя за расставание, вместе со своим знакомым удерживал девушку в квартире на Песочной набережной. Они ее избивали руками, ногами, железным прутом, наносили удары ножом в области кисти, угрожали убийством. Бывший парень также склонял девушку к употреблению наркотиков, пытался изнасиловать и похитил с ее карты 12 тысяч рублей.

«Как следует из показаний 21.01.2025, он [бывший партнер пострадавшей] не сдал экзамен в ГАИ и находился в подавленном состоянии. Большую часть событий того вечера он не помнит. Но [потерпевшая] в показаниях указывала, что 30.12.2024 она приняла решение расстаться, чем [осужденный] был крайне не доволен»,— указано в материалах суда.

Ранее, в 2023–2024 годах, мужчина неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней, которой на тот момент не было 16 лет. Знакомый, который помогал удерживать жертву, оказался ее бывшим учителем танцев. Оба признали вину частично. Бывший парень возместил материальный ущерб. Суд взыскал с него 266 тысяч рублей в счет морального вреда. Его сообщник приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии.

Карина Дроздецкая