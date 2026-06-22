В Орске суд избрал меру пресечения жителю, пытавшемуся убить водителя такси отверткой

В Орске суд удовлевторил ходатайство следователя и избрал 32-летнему жителю меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 июня фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения жилого дома на ул. Васнецова в Орске. Он «вступил в конфликт с водителем такси и нанес ему удар отверткой в шею».

Обвиняемый не смог довести до конца свой преступный умысел, так как его действия пресекли очевидцы. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Руфия Кутляева