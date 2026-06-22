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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи в очереди стояли 705 машин, время ожидания — около трех часов.

Алина Зорина

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