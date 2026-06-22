Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи в очереди стояли 705 машин, время ожидания — около трех часов.

Алина Зорина