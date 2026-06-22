Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи в очереди стояли 705 машин, время ожидания — около трех часов.