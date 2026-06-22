Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Задолженность свердловчан по оплате коммунальных услуг превысила 31 млрд руб.

Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги к концу марта 2026 года с учетом задолженности за предыдущие годы составила 31,2 млрд руб. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1,2 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщалось в конце прошлого года, согласно постановлению правительства РФ, индексация тарифов в Свердловской области в 2026 году проходит в два этапа. С 1 января — 1,7% из-за увеличения базовой ставки НДС, а с 1 октября — до 11,7%. Рост платежей в большинстве муниципалитетов не должен превысить 9,7%.

В 2025 году максимальный рост коммунальных платежей был ограничен на уровне 13,2%.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд