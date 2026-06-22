В Ленобласти заключили под стражу подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков

В Приозерском районе Ленинградской области суд избрал меру пресечения двум жителям Петербурга, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили 22 июня в прокуратуре Ленобласти, ведомство поддержало ходатайство следствия о заключении фигурантов под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые приобрели каннабис и хранили его как в автомобиле, так и в доме в поселке Веснино. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли различные емкости и оборудование, а общий объем изъятого вещества составил 926,32 грамма.

Расследование уголовного дела продолжается.

Матвей Николаев