В Самаре закрывается ресторан Edateca на проспекте Ленина

Ресторан Edateca, который располагается в Самаре на проспекте Ленина, закроется 30 июня. Об этом сообщают сотрудники общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / edateca Фото: vk.com / edateca

Заведение проработала около трех лет (с августа 2023 года). У ресторана на проспекте Ленина, 14, за последние два года сложились непростые отношения с местными жителями. В 2024-м году горожан возмутило то, что владелец заведения установил летнюю веранду, перегородившую тротуар. В итоге часть конструкции была демонтирована.

Тогда же прокуратура совместно с МЧС выявила в заведении нарушения пожарной безопасности: в вентиляционной системе были обнаружены горючие материалы вместо изоляции. После вмешательства суда недостатки устранили.

В феврале 2025 года жильцы дома пожаловались на непрекращающийся шум от оборудования ресторана, который по ночам превышал допустимый уровень. Проверка подтвердила нарушения санитарных норм, и суд приостановил деятельность ресторана на 60 суток — помещение опечатали приставы. После исправлений работу возобновили, но теперь ресторан закрывается окончательно.

Георгий Портнов