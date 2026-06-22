Расходы свердловских ресурсоснабжающих организаций превысили 72 млрд руб.

В первом квартале 2026 года расходы ресурсоснабжающих организаций Свердловской области превысили их доходы на 2,1 млрд руб., сообщил Свердловскстат. Так, доходы от основного вида деятельности организаций за январь – март составили 70,4 млрд руб., расходы — 72,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основную часть затрат обеспечили услуги по теплоснабжению (46,4%) и электроснабжению (38,4%). Доходы формировались преимущественно за счет платежей от граждан с прямыми договорами (27,5%) и средств от исполнителей коммунальных услуг (21,0%).

Статистическое наблюдение охватило 413 организаций сферы ЖКХ. В выборку вошли поставщики тепловой и электрической энергии, воды, газа, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По данным Свердловскстата, задолженность жителей региона за коммунальные услуги к концу марта 2026 года с учетом задолженности за предыдущие годы составила 31,2 млрд руб.