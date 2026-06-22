В Крымском районе подтоплено 11,5 тысячи гектаров

В Крымском районе под водой оказалось 11,5 тыс. га, из них почти 6,5 тыс. га — сельхозугодья. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел выездное оперативное совещание краевой комиссии по ЧС, посвященное мерам поддержки аграриев, пострадавших от подтопления в Крымском и Славянском районах, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Славянском районе подтоплено более 1,2 тыс. га сельхозугодий. По словам губернатора, люди не должны остаться один на один с проблемой. Необходимо найти индивидуальные решения, чтобы сохранить предприятия и рабочие места.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека сообщил, что в результате подтопления пострадали 26 крестьянско-фермерских хозяйств и 6 сельхозорганизаций. Он отметил, что прорабатывается возможность отсрочки по платежам в банках и лизинговых компаниях до нового урожая. Для приобретения семян, удобрений и ГСМ пострадавшие предприятия смогут получить льготные займы до 5 млн руб. под 4,25% годовых через краевой Фонд микрофинансирования.

Кроме того, министр предложил ввести в краевую программу погектарную поддержку аграриев по аналогии с прошлым годом, выделив им средства на посевную кампанию под урожай следующего года. Их готовы предоставить в рамках краевых программ. Решение позволит пострадавшим хозяйствам получить средства в сентябре и подготовиться к осеннему севу.

Алина Зорина