В Татарстане в этом году на создание модульных некапитальных средств размещения для туристов направят 219,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из общей суммы 160,4 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 59,3 млн руб. выделит республика.

Средства планируется направить на создание дополнительных мест размещения туристов и развитие туристической инфраструктуры региона.

Анна Кайдалова