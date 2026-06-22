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На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

В Татарстане в этом году на создание модульных некапитальных средств размещения для туристов направят 219,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане направят 219,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из общей суммы 160,4 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 59,3 млн руб. выделит республика.

Средства планируется направить на создание дополнительных мест размещения туристов и развитие туристической инфраструктуры региона.

Анна Кайдалова