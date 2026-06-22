Очистные сооружения в Геленджике готовы на 99%

Строительная готовность очистных сооружений в Геленджике оценивается в 99%. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию летом 2026 года, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на объекте специалисты заканчивают отделочные работы и производят монтаж фасадов некоторых сооружений, ведутся благоустройство территории и пуско-наладочные мероприятия. Заключение о соответствии построенного оборудования планируется получить летом текущего года в рамках проведения государственного строительного надзора. После получения документа в минстрой РФ подадут заявку на получение акта ввода очистных сооружений в эксплуатацию.

Очистные сооружения в Геленджике строят в рамках концессионного соглашения, заключенного между ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» и администрацией города в 2018 году. Объем инвестиций в реализацию проекта «Чистая бухта» оценивается в 25,7 млрд руб. На сегодняшний день объем недоведенных средств до ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» составляет 12,1 млрд руб.

«Финансирование не исполняется в установленные сроки с декабря 2023 года. Все доведенные средства полностью направлены на реализацию проекта»,– цитирует «Эксперт Юг» данные ООО «КВГ».

В связи с отсутствием финансирования на Тонком мысе в Геленджике временно приостановили реконструкцию действующих очистных сооружений. Сейчас специалисты разрабатывают план по объемам и темпам реконструкции инженерных коммуникаций.

Кристина Мельникова